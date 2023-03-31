Польша получит в апреле от США два комплекса единой системы управления ПВО и ПРО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США завершают сборку интегрированной системы управления средствами ПВО и ПРО (IBCS), первые две станции которой отправят Польше уже в апреле, сообщает Defense news.

"Это оборудование отправится туда в следующем месяце. Поляки завершат процесс обучения, и мы сможем ввести ее в эксплуатацию. Систему должны активировать в конце лета", - заявил ранее представитель компании-производителя Northrop Grumman Corporation Йен Рейнольдс.

"Польша станет первым пользователем IBCS, а не армия США. Но США получат выгоду от использования восточноевропейской страной этой системы, сказал Рейнольдс", - отмечает издание.

10 апреля, как ожидается, США объявят о старте полномасштабного производства этой системы и о поставках первых двух ее образцов Польше. Рейнольдс добавил, что другие европейские союзники США по НАТО следят за ситуацией с отправкой IBCS Польше.

Defense news отмечает, что изначально IBCS должна была стать центром управления систем ПВО и ПРО. Однако армейское командование решило расширить ее функции, объединив управление и другими пусковыми установками и средствами слежения на поле боя, что привело к переносу сроков сдачи системы в эксплуатацию. В итоге IBCS должна иметь потенциал как у другой ведущейся в США разработки – системы непрямой огневой защиты Indirect Fire Protection Capability (IFPC), которая должна защищать от крылатых ракет, БПЛА, снарядов, включая реактивные и минометные.

В 2018 году Польша договорилась с США о закупках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вместе с автоматизированной системой управления войсками; при этом Варшаве решили предоставить IBCS еще до ее поступления американским военным, что являлось необычным шагом. В тот момент реализация программы IBCS испытывала сложности, и сроки ее завершения сдвинулись на четыре года. Прошлой осенью США завершили первоначальные эксплуатационные оценочные испытания системы. На создание одной IBCS уходит 18 месяцев.

В мае 2022 года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале второй фазы создания ПВО средней дальности в стране: на этом этапе Варшава решила купить у США еще шесть батарей ЗРК Patriot – вместе с IBCS.

Также польские власти хотят IBCS для программы создания системы ПВО малой дальности под кодовым названием Narew: в ее рамках Польша закупает зенитные ракеты у MBDA, ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем.

В свою очередь США выбрали IBCS для усиления систем ПВО и ПРО, которые прикрывают остров Гуам – крупнейшую американскую стратегическую военную базу в Тихом океане. Northrop Grumman Corporation работает с Агентством по противоракетной обороне США для расширения использования IBCS.