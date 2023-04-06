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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович высказал мнение, что прибегать к применению тактического ядерного оружия, планируемого к размещению в республике, не придется.

"Не важно, в каком количестве (завезут в Белоруссию ТЯО - ИФ). Главное - в каком качестве, и как правильно их применять. А применять мы знаем, как. И нужно ли их будет применять... Думаю, что не дойдет до применения. Все-таки боеголовки и другие боеприпасы тактического или стратегического ядерного оружия, прежде всего, предназначаются для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси", - заявил Вольфович в четверг журналистам в Москве, согласно сообщению агентства БелТА.

На вопрос, когда в республику завезут ТЯО, он ответил: "Когда примут решение наши руководители - верховный главнокомандующий РФ и главнокомандующий вооруженными силами Беларуси. Решение за ними".

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия. "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Все, что президент Белоруссии просил, те вопросы, которые он в этой связи ставил, реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время", - сказал Путин.

31 марта Лукашенко заявил: "Надо будет, мы с Путиным договоримся и введем сюда, если надо, и стратегическое оружие. Они (Запад - ИФ) это должны понимать (...) мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы".

Александр Вольфович Белоруссия
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