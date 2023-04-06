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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщает NBC News. В делегацию вошли представители обеих основных партий США.

По словам Маккола, перед поездкой он получал предупреждающие депеши из Китая, которые он охарактеризовал как "запугивание".

"Находясь здесь, я даю понять, что США поддерживают Тайвань, и что мы собираемся укреплять его", - сказал политик. .

До прибытия на Тайвань американская делегация посетила Японию и Южную Корею.

Ранее МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии.

Цай Инвэнь на прошлой неделе останавливалась в Нью Йорке транзитом по пути в Гватемалу и Белиз. В это время, по данным СМИ, встречи с ней провели лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис, а также сенаторы Джони Эрнст, Дэн Салливан и Марк Келли.

США Тайвань Китай Конгресс Майкл Маккол Цай Инвэнь Кевин Маккарти
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