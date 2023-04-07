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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Китай ввел санкции против двух американских структур и их сотрудников

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - МИД КНР объявил о введении санкций против института Хадсона и Библиотеки Рейгана в связи с нарушениями ими принципа "одного Китая" во время транзитного пребывания в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Институт Хадсона и Библиотека Рейгана в Соединенных Штатах предоставили Цай Инвэнь платформу для сепаратистской деятельности под лозунгом "за независимость Тайваня", что стало серьезным нарушением принципа "одного Китая" и (...) нанесло серьезный ущерб суверенитету Китая и его территориальной целостности", - говорится в заявлении МИД.

Санкции запрещают всем китайским организациям и гражданам деловые контакты, обмены и сотрудничество с этими американскими структурами.

Под санкции попали некоторые сотрудники института и библиотеки, им запрещен въезд на территорию Китая, имеющиеся у них счета и движимое и недвижимое имущество замораживаются.

Цай Инвэнь находилась в США транзитом с 29 по 31 марта и с 4 по 6 апреля "несмотря на неоднократные переговоры и решительное противодействие со стороны Китая", отмечается в заявлении.

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в связи с чем Китай заявил протест.

МИД КНР предупредил: "В ответ на серьезные противоправные действия Соединенных Штатов и Тайваня Китай примет решительные и энергичные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности", подчеркнув, что тайваньский вопрос является "ядром ключевых интересов Китая и непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".

Китай МИД США Цай Инвэнь Тайвань Институт Хадсона Библиотека Рейгана
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