Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Признание Бабченко иноагентом, утечка новой партии секретных документов США, протест МИД РФ из-за позиции Канады по теракту против Татарского

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ. По данным Минюста, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ и распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

- В соцсетях появилась новая партия секретных документов, касающихся нацбезопасности США. В них отражается политика Вашингтона "от Украины до Ближнего Востока и Китая".

- МИД РФ выразил протест из-за слов постпреда Канады при ООН о теракте против Татарского. Ранее дипломат, по сути, поддержал произошедшее убийство.

- Военные заявили, что Украина готовит провокацию для обвинения РФ в применении химоружия. По их данным, Киев планирует доставить останки солдат ВСУ, якобы погибших после поражения боеприпасами с "отравляющими веществами".

- Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве. Также сообщается о семи раненых. Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, после чего открыл стрельбу по прохожим.