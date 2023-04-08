Военные заявили, что Украина готовит провокацию для обвинения РФ в применении химоружия

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что власти Украины готовят провокацию, чтобы обвинить армию РФ в применении отравляющих веществ.

"По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене", - заявил межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине (работает под эгидой Минобороны РФ).

В заявлении говорится, что Киев запланировал "проведение специальной информационной акции".

"Для ее реализации в течение последних двух недель в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками", - говорится в сообщении штаба.

"На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами", - заявил штаб.

"Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - говорится в заявлении.

По данным российского штаба, "спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град".

"По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - говорится в заявлении российского штаба.