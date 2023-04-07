Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов живущего за рубежом российского журналиста Аркадия Бабченко.
Перечень иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.
По данным ведомства, "Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".
Бабченко с 2017 года проживает за пределами РФ.