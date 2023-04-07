МИД РФ выразил протест из-за слов постпреда Канады при ООН о теракте против Татарского

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Брайону Эбелю 7 апреля заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) террористический акт, сообщается в пятницу на сайте МИД РФ.

"Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера", - говорится в сообщении.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - сообщала СКР.

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве Татарского на статью о террористическом акте.

Во вторник, 4 апреля, следователи предъявили Треповой обвинение в теракте, сообщил в телеграм-канале Следственный комитет РФ. "Предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", - говорилось в сообщении.