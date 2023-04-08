Папа римский возглавил пасхальное бдение

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск возглавил в субботу католическое пасхальное бдение через день после того, как не принял участие в крестном ходе у стен Колизея из-за холодной погоды, сообщает Associated Press.

Франциск прибыл в собор Святого Петра в инвалидном кресле, после чего вырезал на высокой свече крест, первую и последнюю буквы греческого алфавита - альфа и омега - и цифры текущего года. После этого зажженную свечу пронесли по центральному проходу собора мимо верующих. За ней последовали десятки кардиналов и других прелатов, каждый из которых держал зажженную свечу меньшего размера.

Понтифик призвал верующих по всему миру собраться вместе и молиться.

На прошлой неделе 86-летнего Франциска выписали из римской больницы, где ему внутривенно вводили антибиотики. В Ватикане заявили, что папа примет участие во всех мероприятиях Страстной недели, однако он пропустил крестный ход в пятницу в связи с необычно холодной погодой.

Ожидается, что в воскресенье десятки тысяч верующих присоединятся к папе на площади Святого Петра на пасхальной мессе, где он среди прочего будет говорить о конфликтах по всему миру.