Папа римский призвал христиан молиться за мир во всем мире

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в Светлый понедельник после Пасхи призвал христиан продолжать молиться за мир во всем мире и, в частности, на Украине, сообщает Associated Press.

В воскресенье Франциск на пасхальной мессе призвал мировое сообщество стремиться к миру.

10 апреля папа римский на площади Собора Святого Петра воздал молитву Regina Coeli - "Царице Небесной". В завершении богослужения он напомнил о 25-летии со дня заключения "Белфастского соглашения", которое положило конец многолетним распрям между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

86-летний понтифик, которого недавно госпитализировали с бронхитом, пропустил традиционную ночную процессию Страстной пятницы в Колизее из-за холодной погоды. Воскресную, пасхальную мессу он традиционно отслужил, а затем отправился на папамобиле приветствовать христиан, собравшихся на улицах вокруг площади.