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Православные отмечают Вербное воскресенье, католики и протестанты

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают 9 апреля Вход Господень в Иерусалим, известный на Руси как Вербное воскресенье.

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Христос верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Иисусу навстречу. Люди устилали дорогу в город пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое, согласно Евангелию, совершил накануне Христос, воскресив своего друга Лазаря.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в нынешнем году она приходится у православных на 16 апреля) в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяли пальмовые ветви.

Тем временем католики и протестанты в это воскресенье встречают Пасху. Главная пасхальная служба католиков, по традиции, пройдет утром в ватиканском соборе Святого Петра. Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi - папским посланием по случаю праздника.

Различие в пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском календарях, по которым соответственно живет большая часть восточных и западные христиане, а также на отказе католиков от правила несовпадения христианской Пасхи с еврейской.

Тем не менее, иногда пасхалии совпадают, и христиане всего мира отмечают Пасху в один день. Последний раз такое было в 2017 году, а в следующий раз будет в 2025-м.

Вербное воскресенье Пасха
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