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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Инфляция в Белоруссии в марте составила в годовом выражении 6%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Белоруссии в марте 2023 года замедлился до 0,6% к предыдущему месяцу с 1,3% в феврале и 0,8% в январе, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).

В январе-марте инфляция составила 2,6%.

Годовая инфляция в марте упала до 6% с 11,7% в феврале и 12% в январе.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце, как и в феврале, составила 0,5%, за квартал - 1,3%.

Цены на продовольственные товары в январе-марте возросли на 3% (в марте - рост на 0,7%), на непродовольственные - на 0,9% (на 0,3%), услуги подорожали на 4,1% (на 0,6%).

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила шестилетний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 9,97%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Белстат Белоруссия
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