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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Правительство Белоруссии подписало постановление о регулировании цен

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии подписало постановление о новой системе регулирования цен, сообщила в среду пресс-служба правительства.

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"В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины - как отечественные, так и импортные", - говорится в сообщении.

Системой предусматривается: для производителей - введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом, для импортеров и торговли - установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней.

Также документ вводит ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами.

Прописан запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

"Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву "О недопустимости роста цен". Документ, вводящий запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами, был принят "в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию".

Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований. В соответствии с документом, генеральной прокуратуре и комитету госконтроля за нарушение директивы предоставлено право применять меры процессуального принуждения, включая заключение под стражу. В документе говорится, что "лица, виновные в невыполнении (ненадлежащем выполнении) настоящее директивы несут ответственность, вплоть до уголовной".

Директивой предусмотрено, что правительство до 20 октября должно утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

6 октября правительство Белоруссии ввело бессрочный мораторий на повышение цен для компаний всех форм собственности. В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на национальном интернет-портале, мораторий действует "до особого решения Совета министров".

Белоруссия
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