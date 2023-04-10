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Трамп посоветовал Десантису не участвовать в праймериз Республиканской партии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если губернатор Флориды Рон Десантис решит участвовать в праймериз республиканцев, это расколет партию.

"Рон Десантис - молодой человек, который, по опросам, мягко говоря, не очень справляется в борьбе со мной, - написал Трамп в соцсети TruthSocial. - Я считаю, что если он решит баллотироваться в президенты, то это только нанесет вред и несколько внесет раздор в Республиканскую партию".

При этом, по мнению Трампа, если Десантис останется губернатором Флориды и не будет участвовать в праймериз, то "будет совсем другая история".

Десантис пока не объявил о решении баллотироваться в президенты. Однако, как отмечают американские СМИ, ожидается, что он сделает это в ближайшие месяцы.

Опрос в конце марта показал, что за экс-президента США Дональда Трампа на республиканских праймериз готовы проголосовать 50% опрошенных, поддерживающих эту партию, за Десантиса - 24%. Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в конце 2022 года.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Рон Десантис Дональд Трамп США
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