Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп значительно опередил бы губернатора от штата Флорида Рона Десантиса в праймериз Республиканской парии, если бы голосование прошло сейчас и оба политика приняли бы в нем участие, свидетельствуют данные опроса Morning Consult.

Согласно его результатам, Трамп мог бы получить 56%, Десантис - 23%. Остальные потенциальные кандидаты, среди которых было предложено выбрать респондентам, набрали бы менее 10% голосов.

Отмечается, что таким образом отрыв Трампа от Десантиса составляет 33 процентных пункта - это самый большой разрыв по голосам среди двух наиболее вероятных кандидатов в президента от республиканцев, который когда-либо фиксировали социологи Morning Consult.

Трамп накануне заявил, что если губернатор Флориды Рон Десантис решит участвовать в праймериз республиканцев, это расколет партию. "Я считаю, что если он решит баллотироваться в президенты, то это только нанесет вред и несколько внесет раздор в Республиканскую партию", - отметил он.

Десантис пока не объявил о решении баллотироваться в президенты. Однако, как отмечают американские СМИ, ожидается, что он сделает это в ближайшие месяцы.

Опрос в конце марта показал, что за экс-президента США Дональда Трампа на республиканских праймериз готовы проголосовать 50% опрошенных, поддерживающих эту партию, за Десантиса - 24%.

Трамп в конце 2022 года заявил, что намерен бороться за пост президента США.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.