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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Все больше избирателей-республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - За экс-президента США Дональда Трампа на республиканских праймериз готовы проголосовать половина опрошенных, сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

50% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, в марте сказали, что планируют проголосовать за Трампа на праймериз, что на 4% больше, чем в феврале 2023 года. Готовность поддержать его основного соперника губернатора Флориды Рона Десантиса выразили 24% респондентов.

Если бы в праймериз участвовали только Трамп и Десантис, то бывший президент набрал бы 56% голосов, а губернатор Флориды - 44%.

При этом 57% участников опроса заявили, что верят в победу Трампа на праймериз.

Никто из других возможных кандидатов в ходе опроса не смог набрать более 10%. Готовность проголосовать за бывшего вице-президента Майка Пенса выразили 7% респондентов, а за экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая официально заявила о намерении участвовать в выборах - всего 5%.

Издание отмечает, что рост популярности Трампа среди граждан, поддерживающих Республиканскую партию, отмечается в большинстве проводимых в последнее время опросов.

Опрос Harvard CAPS/Harris Poll проводился с 22 по 23 марта, в нем приняли участие 2905 зарегистрированных избирателей.

США Дональд Трамп Рон Десантис Республиканская партия
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