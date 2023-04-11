Байден поговорил по телефону с родственниками арестованного в РФ журналиста Гершковича

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с членами семьи американского журналиста Эвана Гершковича, которому в России предъявлены обвинения, передает Associated Press.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя этот разговор, сообщила, что ситуация с Гершковичем "в центре внимания" президента США.

Ранее во вторник сам Байден перед отлетом в Великобританию заявил журналистам, что во время перелета, возможно, свяжется с родственниками Гершковича.

В конце марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения. Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

7 апреля сообщалось, что следствие предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).