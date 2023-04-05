Трамп в декабре вернется в суд в Нью-Йорке на слушания по "делу Сторми Дэниелс"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Первое слушание по делу, в рамках которого предъявили обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, запланировано на начало декабря 2023 года в очном формате, сообщает CNN

"Следующее очное слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа назначено на 4 декабря, оно пройдет в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Associated Press (AP) сообщает, что адвокаты экс-президента попросили освободить Трампа от очного присутствия на слушаниях в связи с чрезвычайными мерами безопасности. Судья Хуан Мерчан отклонил запрос, но заявил, что в дальнейшем может пересмотреть это решение.

По словам адвоката Тодда Бланша, после предъявления 34 обвинений Трамп был "разочарован" и "расстроен". Адвокат назвал обвинительное заключение "шаблонным" и пообещал "бороться изо всех сил", передает CNN.

AP пишет, что в рамках расследования дела против Трампа изучается информация о выплате шестизначных сумм порноактрисе Сторми Дэниелс и американской актрисе и фотомодели Карен Макдугал. Обе утверждали, что у них была сексуальная связь с Трампом, находившимся в браке, причем - за годы до того, как он начал заниматься политикой.

Бывший президент при этом отрицает свою связь с обеими женщинами. Кроме того, он уверен, что ничего не нарушал при передаче им денег в обмен на их согласие не рассказывать такие истории. В опубликованном 16-страничном обвинительном заключении содержатся новые подробности в схеме, которая, по мнению прокуроров, включала многоразовые выплаты двум женщинам, а также швейцару Trump Tower, который заявлял о том, что у него есть информация о возможном внебрачном ребенке Трампа, говорится в статье агентства.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил на пресс-конференции, что решил предъявить обвинения Трампу после обнаружения "дополнительных доказательств", которых не было в распоряжении прокуроров, пребывающих на посту до него.

"Согласно законам штата Нью-Йорк, фальсификация деловых документов с намерением обмануть и с целью скрыть другое преступление является уголовным преступлением. Именно об этом и идет речь в данном деле: 34 ложных заявления, сделанных с целью сокрытия других преступлений. Это тяжкие преступления в штате Нью-Йорк. Никакие деньги и никакая власть не изменят этот незыблемый американский принцип", - сказал Брэгг.

AP в свою очередь отмечает, что даже обвинительный приговор по этому делу не приведет к запрету Трампу баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Трамп во вторник покинул здание суда в Нью-Йорке после того, как на заседании ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп в суде виновным себя не признал. Он стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.