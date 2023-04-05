Трамп уверен, что у прокуратуры нет доказательств предъявленных ему обвинений

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему обвинений в фальсификации деловых документов вновь заявил, что ничего противозаконного он не делал, и отметил, что поход в суд вызвал у него шок.

"Слушание было шокирующим для многих, поскольку у них не было никаких "сюрпризов", а значит, доказательств по делу нет. Практически каждый юрист-эксперт заявлял, что здесь нет доказательств. Ничего противозаконного сделано не было", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Экс-президент также сообщил, что уже приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в поместье Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени (03:15 по Москве в среду).

Ранее сообщалось, что Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке после того, как на заседании ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп виновным себя не признал. Он стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

Ожидается, что позднее во вторник Трамп вернется в свое поместье во Флориде В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.