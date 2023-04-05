Дональду Трампу может грозить до 136 лет тюремного срока

Разведка США отслеживает деятельность России и Китая в связи с предъявленными обвинениями экс-президенту

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, сообщает телеканал FoxNews.

"Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, хотя фактический срок, скорее всего, будет намного меньше, если он будет признан виновным по любому или всем пунктам обвинения", - считают на телеканале.

Ранее экс-президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Телеканал уточняет, что фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

Между тем, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что представители американской разведки "следят за любыми кампаниями влияния" со стороны России или Китая из-за сложившейся в США обстановки в связи с выдвинутыми в адрес Трампа обвинениями.

Отмечается, что официальные лица США были настороже с тех пор, как на прошлой неделе было подтверждено обвинительное заключение в отношении Трампа.

Однако до сих пор не было обнаружено признаков вмешательства России или Китая.

Тем временем после предъявления Трампу обвинений один из чиновников заявил, что разведывательное сообщество "очень внимательно" следит за любыми признаками такого вмешательства.

Трамп по предъявленным ему обвинениям виновным себя не признал. Он стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.