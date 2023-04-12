Трамп не верит, что Байден сможет переизбраться на второй срок

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп не видит, как нынешний американский лидер Джо Байден сможет выиграть президентские выборы в 2024 году.

"Здесь что-то не так", - сказал Трамп в интервью Fox News, когда его спросили об участии Байдена в президентской кампании 2024 года.

"Я видел его ответ сегодня по телевизору. (...) Это был длинный ответ о яйцах (пасхальных - ИФ) и о том, о сем. Послушайте, я не думаю, что он сможет", - отметил экс-президент.

Трамп вспомнил фрагмент из программы TODAY телеканала NBC, во время которой журналист спросил у действующего президента, планирует ли он участвовать в пасхальных мероприятиях в Белом доме после 2024 года.

Байден ответил: "Я планирую баллотироваться. (...) Но мы пока не готовы объявить об этом".

76-летний Трамп, который был старейшим президентом, вступившим в должность до избрания Байдена, уже объявил о планах баллотироваться в 2024 году. Байден еще не сделал официальное заявление.

Ранее в этом году американские СМИ сообщали, что Байден уже подбирает кандидатов для своего предвыборного штаба. При этом опросы показывают, что президент сейчас не очень популярен среди американцев.

Выборы президента США состоятся в 2024 году. До этого каждая из партий должна провести внутренние выборы - праймериз, на которых определится, кто будет участвовать в борьбе за президентский пост.