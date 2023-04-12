США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: Алексей Майшев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Евгений Дитрих, сообщается на сайте американского Минфина в среду.

Также Минфин США внес в санкционные списки "Русатом Оверсиз" и президента этой компании Евгения Пакерманова

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.