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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Фото: Алексей Майшев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Евгений Дитрих, сообщается на сайте американского Минфина в среду.

Также Минфин США внес в санкционные списки "Русатом Оверсиз" и президента этой компании Евгения Пакерманова

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.

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