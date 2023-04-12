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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Макрон заявил, что быть союзником США не означает стать их вассалом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Нидерландах, вернулся к своему наделавшему шума в международных СМИ заявлению о том, что Париж имеет суверенную позицию по Тайваню и не собирается слепо копировать позицию США в сфере внешней политики.

Франция, по словам Макрона, которого цитирует в среду газета Le Monde, "выступает за статус-кво в отношении Тайваня, поддерживает политику одного Китая и мирного урегулирования". Это позиция, отметил он, "совместимая со статусом союзника", но не означающая быть "вассалом" США.

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"Франция ни от кого не получает уроков. Ни на украинской земле, ни в Сахеле", - добавил президент, выступая на совместной с нидерландским премьер-министром Марком Рютте пресс-конференции.

Le Monde пишет, что Макрон "вызвал волну непонимания в США и Европе, призвав Европейский союз не быть "подражателем" Вашингтона или Пекина в вопросе о Тайване".

В опубликованном в минувшее воскресенье интервью американскому порталу Politico и французской газете Les Echos он сказал: "Худшим было бы думать, что мы, европейцы, должны быть подражателями (в тайваньском вопросе) и адаптироваться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая".

Комментаторы расценили эти высказывания как "дистанцирование от Вашингтона".

По сообщениям западных СМИ, Рютте со своей стороны в среду заявил, что согласен с Макроном в необходимости европейский автономии во внешней политике. "Европейская стратегическая автономия" - концепция, которую активно продвигает французский президент в последнее время. "Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам", - подчеркнул Макрон в воскресном интервью Les Echos.

Франция Эммануэль Макрон
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