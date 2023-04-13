Байден заявил о появлении результатов расследования утечек секретных материалов Пентагона

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американские спецслужбы и министерство юстиции продолжают работу по определению источника утечек секретных данных Пентагона, и эта работа приносит результаты.

"Как вы знаете, ведется полномасштабное расследование (...) Спецслужбы и министерство юстиции приближаются к его раскрытию", - сказал Байден в четверг журналистам в Дублине.

Он отметил, что эта ситуация не повлечет за собой серьезных последствий.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.