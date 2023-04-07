Размещение ТЯО в Белоруссии не потребует изменения Концепции ядерного сдерживания

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Планы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии не потребуют корректировки российской Концепции ядерного сдерживания, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова также попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего собрать все имеющееся в мире ядерное оружие "в одну кучу" и уничтожить. Пресс-секретаря президента спросили, считают ли в Кремле такой шаг возможным хоть в какой-то исторической перспективе.

"Это потребует единого консенсуса, но в то же время, вряд ли это можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", - ответил Песков.

Днем ранее он назвал планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к границам России.