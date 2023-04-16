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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщают европейские СМИ.

"Все в порядке, он уже не в отделении интенсивной терапии", - цитирует его брата Паоло Берлускони газета "Коррьере делла сера".

При этом в больнице отказались комментировать эту информацию, заявив, что в понедельник опубликуют очередной бюллетень по состоянию 86-летнего Берлускони.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини написал у себя в соцсети "Удачи, Сильвио, мой друг", прикрепив к сообщению публикацию Corriere della Sera о состоянии экс-министра.

Берлускони попал в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" 5 апреля с лейкемией и легочной инфекцией. Сообщалось, что он хорошо реагирует на курс лечения. Среди прочего, экс-премьер начал там курс химиотерапии.

Сильвио Берлускони Италия
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