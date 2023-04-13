Новое правительство Эстонии обещает сохранить прежнюю внешнюю политику

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Новое правительство Эстонии продолжит внешнюю политику своего предшественника, заявил журналистам будущий министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"К счастью, у Эстонии был консенсус по внешнеполитическим целям, и я благодарен всем предыдущим министрам иностранных дел. Я, конечно, продолжу следовать этой линии", - сказал он.

По его словам, ситуация на Украине "навсегда изменила мир, и задача Эстонии - стоять на международном уровне за то, чтобы наши союзники и западный мир не устали".

Кроме того, он пообещал уделять больше внимания продвижению внешнеэкономических интересов Эстонии. "В этой области сделаны большие шаги, но у нас есть более четкие планы, как помочь эстонским предприятиям выйти на международный уровень", - сообщил будущий министр, добавив, что эти планы можно также связать с поддержкой Украины.

Цахкна заявил, что в целом поддерживает нынешний порядок во внешней политике ЕС, при котором все решения принимаются консенсусом.

Однако, по его оценке, можно рассмотреть принцип "консенсус минус один," который позволял бы преодолевать несогласие одной страны с тем или иным решением, когда одна страна блокирует работу всего Европейского союза.

Кандидат в премьер-министры Кая Каллас 12 апреля получила полномочия на формирование нового правительства. Как ожидается, оно приступит к работе в понедельник после приведения к должностной присяге.

Новая коалиция во главе с "Партией реформ" сформирована после прошедших 5 марта очередных парламентских выборов и состоит также из представителей партии "Эстония 200" и Социал-демократической партии.

Нынешние эстонско-российские отношения рассматриваются Москвой как негативные. 23 января российский МИД понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Причиной в ведомстве назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении Москвы со стороны официального Таллина.