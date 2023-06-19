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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии оппозиционные партии выступили с предложением объявить недоверие премьер-министру Кае Каллас (Kaja Kallas).

Законопроект о недоверии главе правительства подписали депутаты парламента от Эстонской консервативной народной партии, Партии центра и партии "Отечество".

"Вотум недоверия озвучивает опасения и требования тех, кто не согласен с проводимой правительством политикой лжи, и связан с тем, что группы интересов общества лишены голоса", - заявил председатель "Отечества" партии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), передавая документ.

Он отметил, что вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. "Однако личные шаги премьер-министра и политика правительства также были беспрецедентыми", - сказал Рейнсалу.

В подписанном всеми оппозиционными депутатами документе говорится, что действия правительства усугубляют демографический кризис, что правительство не имеет мандата на повышение налогов, что риторика премьер-министра, сравнивающая оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема, и что коалиция пытается заглушить деятельность парламента.

"Правительство спешно проталкивает политику, мандата на которую у народа не было ни запрошено, ни получено, а долгосрочные негативные последствия ее даже не оценены. Все это делается в ситуации, когда у нас самый низкий уровень рождаемости за век, масштабный экономический спад и высокая инфляция, что значительно снизило способность семей выживать" - отмечает оппозиция.

Эстония Кая Каллас
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