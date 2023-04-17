Чехия предложила решить проблему поставок продовольствия из Украины на уровне ЕС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чехия не планирует вводить односторонние запреты на импорт украинского зерна, однако министр сельского хозяйства страны Зденек Некула обсуждает сложившуюся ситуацию с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, чтобы проблема была решена на уровне ЕС. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Чехии.

"В выходные я обсудил вопрос импорта сельскохозяйственной продукции из Украины непосредственно с комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, спросив его, какова будет реакция Европейской комиссии на объявленный Польшей и Венгрией запрет на импорт. Он недвусмысленно подтвердил мне, что такие односторонние меры неприемлемы. Я договорился о встрече с комиссаром в Люксембурге на следующей неделе, где мы хотим обсудить дальнейшие варианты решения и общий подход Европейского союза. Мы также включим эту тему в заседание Совета по сельскому хозяйству 25 апреля", - цитируется Некула в сообщении ведомства.

В ведомстве считают, что введенные Польшей, Венгрией и Словакией запреты противоречат условиям единого рынка ЕС и Всемирной торговой организации.

При этом в контексте защиты здоровья потребителей Чехия усилила контроль импорта зерна из Украины, в частности, предназначенного для пищевого использования. Тесты пока не выявили нарушений. "Защита здоровья чешских граждан является для меня абсолютным приоритетом, поэтому мы продолжим интенсивные проверки, в случае положительного результата будем уничтожать целые партии", - сказал Некула.

С другими министрами сельского хозяйства стран ЕС и Европейской комиссией глава ведомства также хочет обсудить функционирование "коридоров солидарности", чтобы они максимально способствовали экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в страны за пределами ЕС, за что Чехия выступала в прошлом году во время своего председательства в Совете ЕС, отмечается в сообщении.

"Важно, чтобы Европейская комиссия и отдельные страны тщательно отслеживали последствия импорта из Украины в ЕС, включая влияние на рынок ЕС и отечественных производителей. Но односторонние запреты отдельных стран ничего не решат. Нам необходимо найти консенсус в рамках всего ЕС относительно правил транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в европейские порты, а также для того, чтобы продукция продолжала поступать оттуда в страны, не входящие в ЕС, которые зависят от украинского производства. Необходимо политическое соглашение между ЕС и Украиной, которое четко определит правила транзита, чтобы каждый груз полностью прибывал в страну, не входящую в ЕС", - подчеркнул Некула.

Ранее сообщалось, что сразу три страны Евросоюза: Венгрия, Польша и Словакия вводят запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих фермеров. Их примеру может последовать и Болгария. В Еврокомиссии считают решения Будапешта, Варшавы и Братиславы, принятые ими в одностороннем порядке, неприемлемыми.

Причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.

14 апреля министры стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Румынии и Болгарии провели онлайн-переговоры о ситуации с украинским зерном. По их итогам словацкий министр Самуэль Влчан сообщил, что на совете Agrifish, объединяющем аграрных министров Евросоюза, планирует представить использование инструмента ЕС, с помощью которого украинское зерно закупалось бы в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН. По его мнению, это поможет Украине в сложной ситуации и в то же время защитит рынок ЕС от демпинга цен на товары из Украины.

Associated Press ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.