Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Минск предупредил об угрозах для зубров из-за возводимых Польшей пограничных барьеров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Строительство Польшей пограничного заграждения на границе с Белоруссией ставит под угрозу существование европейского зубра, заявили в белорусском МИД.

"Искусственное заграждение неминуемо приведет к изоляции популяционных группировок и обеднению генофонда зубров, как наиболее генетически уязвимого вида. После исчезновения в дикой природе и искусственного восстановления, генетическое разнообразие беловежской популяции зубра и так очень низкое, забор создает дополнительную угрозу", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Там отметили, что в этом году исполняется 100 лет восстановлению популяции европейского зубра, решение об этом было принято в 1923 году в Париже на I Международном конгрессе по охране природы. На тот момент в мире оставалось 52 чистокровных европейских зубра, которые стали основателями современного поголовья. В 1929 году начались работы по возрождению популяции зубров в Беловежской пуще. Сейчас Белоруссия находится на первом месте в мире по количеству вольно живущих зубров, в Беловежской пуще, по данным учета 2022 года, обитало порядка 1 400 особей.

"Если не предпринять решительных действий сейчас, вполне возможно, что через пару десятков лет снова придется собирать Международный конгресс и начинать сначала процесс восстановления популяции европейских зубров", - считают в белорусском МИД.

Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией в январе 2022 года. По данным польской Погранслужбы, за 2021 год в Польшу из Белоруссии пытались попасть 39,7 тыс. человек, за 2022 год - 15,6 тыс. нелегалов.

Строительство польского забора было завершено в конце июня 2022 года. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой. В белорусском Нацпарке "Беловежская пуща" отмечали, что длина ограждения, проходящего по территории пущи, составляет около 64 км.

Беловежская пуща – это наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории практически всей Европы. Сейчас он сохранился в относительно нетронутом состоянии только в Беловежском регионе на территории современных Белоруссии и Польши.

В 2014 году решением Комитета Всемирного наследия Беловежская пуща была признана единым трансграничным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (с площадью более 140 тысяч га и буферной зоной около 166 тысяч га) и получил название Białowieża Forest, Belarus, Poland.

Польша Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров призвал к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков"

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Ким Чен Ын оценил учения и готовность к бою в одной из военных частей КНДР

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });