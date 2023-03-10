Минск предупредил об угрозах для зубров из-за возводимых Польшей пограничных барьеров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Строительство Польшей пограничного заграждения на границе с Белоруссией ставит под угрозу существование европейского зубра, заявили в белорусском МИД.

"Искусственное заграждение неминуемо приведет к изоляции популяционных группировок и обеднению генофонда зубров, как наиболее генетически уязвимого вида. После исчезновения в дикой природе и искусственного восстановления, генетическое разнообразие беловежской популяции зубра и так очень низкое, забор создает дополнительную угрозу", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Там отметили, что в этом году исполняется 100 лет восстановлению популяции европейского зубра, решение об этом было принято в 1923 году в Париже на I Международном конгрессе по охране природы. На тот момент в мире оставалось 52 чистокровных европейских зубра, которые стали основателями современного поголовья. В 1929 году начались работы по возрождению популяции зубров в Беловежской пуще. Сейчас Белоруссия находится на первом месте в мире по количеству вольно живущих зубров, в Беловежской пуще, по данным учета 2022 года, обитало порядка 1 400 особей.

"Если не предпринять решительных действий сейчас, вполне возможно, что через пару десятков лет снова придется собирать Международный конгресс и начинать сначала процесс восстановления популяции европейских зубров", - считают в белорусском МИД.

Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией в январе 2022 года. По данным польской Погранслужбы, за 2021 год в Польшу из Белоруссии пытались попасть 39,7 тыс. человек, за 2022 год - 15,6 тыс. нелегалов.

Строительство польского забора было завершено в конце июня 2022 года. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой. В белорусском Нацпарке "Беловежская пуща" отмечали, что длина ограждения, проходящего по территории пущи, составляет около 64 км.