Таиланд отложил введение курортного сбора

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Введение в Таиланде туристического сбора в размере $9 будет отложено как минимум до конца 2022 года, сообщает газета The Bangkok Post со ссылкой на министра спорта и туризма страны Пипата Ратчакитпракана.

Как отмечает издание, правительство Таиланда должно было рассмотреть этот вопрос на заседании на этой неделе, но министерство отложило обсуждение из-за неопределенности со сбором для прибывающих наземным транспортом.

"Введение туристического сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет 1-2 ночи. Вопрос требует обсуждения", - цитирует министра издание.

Ранее власти Таиланда обсуждали введение туристического сбора с апреля со всех иностранных туристов. Для прибывающих по воздуху сбор в размере 300 бат или $9 должен быть включен в стоимость авиабилетов.

По словам Ратчакитпракана, план введения туристического сбора должен быть представлен в течение двух месяцев, а само новое правило начнет действовать через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому, как считает министр, туристический сбор начнут взимать не ранее четвертого квартала 2022 года или даже первого квартала 2023 года.