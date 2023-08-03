Таиланд в 2023 году рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Таиланд в этом году рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов, с начала года в страну уже приехали 856 тыс. россиян, сообщила в четверг директор офиса по туризму в России Тайского управления по туризму (ТАТ) Кханиттха Пханворават.

"С 1 января по июль в Таиланде побывали 856 503 российских туриста. По итогам года планируем принять 1,2 млн. При этом если до пандемии россияне приезжали в основном зимой, сейчас турпоток распределяется по году более равномерно за счет продления на лето полетных программ авиакомпаний", - сказала она журналистам.

По словам представителя ТАТ, в первом полугодии турпоток на 10% превысил показатели рекордного допандемийного 2019 года, по итогам которого Таиланд принял почти 1,5 млн туристов.