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Таиланд в 2023 году рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Таиланд в этом году рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов, с начала года в страну уже приехали 856 тыс. россиян, сообщила в четверг директор офиса по туризму в России Тайского управления по туризму (ТАТ) Кханиттха Пханворават.

"С 1 января по июль в Таиланде побывали 856 503 российских туриста. По итогам года планируем принять 1,2 млн. При этом если до пандемии россияне приезжали в основном зимой, сейчас турпоток распределяется по году более равномерно за счет продления на лето полетных программ авиакомпаний", - сказала она журналистам.

По словам представителя ТАТ, в первом полугодии турпоток на 10% превысил показатели рекордного допандемийного 2019 года, по итогам которого Таиланд принял почти 1,5 млн туристов.

Таиланд
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