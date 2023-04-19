Польские аграрии получат помощь от государства в размере примерно 1 млн евро

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Польские власти в связи с ситуацией с украинской сельхозпродукцией предоставят аграриям страны помощь в объеме примерно 5 млрд злотых (1 млн евро), из них 2 млрд уже выделены, сообщил в среду заместитель министра финансов Польши Артур Собонь.

"Помощь фермерам составит примерно 5 млрд злотых, 2 млрд злотых уже направлены им из государственного бюджета и фонда помощи. В случае необходимости мы выделим дополнительные средства", - сказал он в эфире "Радио Зет".

По словам Собоня, вопрос о транзите сельхозпродукции с Украины должен обсуждаться на уровне ЕС.

Ранее о том, что власти Польши окажут содействие аграриям, сообщил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус.

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих производителей, причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции с Украины на период до 30 июня 2023 года.

Украинское зерно и масличные культуры, на которые ЕС временно снял пошлины, поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда.