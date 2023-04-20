Украина вывезла через "коридоры солидарности" 57 млн тонн сельхозпродукции на 25 млрд евро

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Коридоры солидарности" позволили экспортировать 57 млн тонн украинской продукции, и это принесло 25 млрд евро прибыли сельхозпроизводителям и экономическим операторам на Украине", сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия-Феррер.

По ее словам, в ЕК считают этот механизм успешным.

Глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер, отвечая на вопросы, напомнил, что эти "коридоры солидарности" были созданы летом прошлого года, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную, и не только, продукцию в контексте блокирования маршрутов по Черному морю.

По его словам, Еврокомиссия продолжит работу по снижению транспортных расходов этими путями, "чтобы украинские сельскохозяйственные продукты могли продолжать поступать на рынки третьих стран, которые в них нуждаются". Мамер признал, что в настоящее время расходы на транспорт "в ряде случаев" значительные, и нужно скорее добиться их снижения.

"Не будем забывать, что эти "коридоры солидарности" позволяют Украине вывозить много других продуктов, производимых в стране, и тем самым получать основные ресурсы для продолжения функционирования украинского государства и финансировать оборону (...). И они также позволяют Европейскому союзу экспортировать товары на Украину", - сказал Мамер, подчеркнув, что значение этих маршрутов значительно шире, чем только вопрос вывоза некоторых сельхозпродуктов.

В начале июня 2022 года Еврокомиссия объявила, что тесно сотрудничает с государствами-членами ЕС, украинскими властями и операторами ради ускорения работы по организации "коридоров солидарности" для вывоза зерна наземными маршрутами с территории Украины и далее через порты стран Евросоюза.