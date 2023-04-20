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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

МИД Молдавии подтвердил начало денонсации Кишиневом соглашений в рамках СНГ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии заявило, что республика начала процесс денонсации ряда соглашений в рамках СНГ.

"МИДЕИ вместе с компетентными госучреждениями проанализировало соглашения, подписанные в СНГ. Мы пришли к выводу, что участие нашей страны в некоторых договорах нецелесообразно. В результате власти начали процесс денонсации этих договоров", - говорится в комментарии ведомства, опубликованном в четверг в ответ на заявление генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Тот, в частности, сказал, что Молдавия не предпринимает практических шагов, чтобы выйти из Содружества или денонсировать подписанные в рамках СНГ документы.

Молдавский МИД в связи с этим заявил, что абсолютным приоритетом для властей является вступление страны в ЕС.

Позиция Молдавии по поводу СНГ стала меняться после победы на президентских выборах в 2020 г. Майи Санду. Она ни разу не участвовала в саммитах СНГ, власти при ее правлении объявили европейскую интеграцию главной целью страны. Министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что МИД проведет анализ всех соглашений, подписанных Молдавией в рамках СНГ, и инициирует процедуру выхода из некоторых соглашений.

Правительство Молдавии на этой неделе одобрило законопроект о денонсации соглашения о международно-правовых гарантиях деятельности телерадиокомпании "Мир". С апреля 2022 года Кишинев перестал вносить свою долю в финансировании телеканала - около 200 тыс. долларов. В бюджете на 2023 год не предусмотрены средства на финансирование "Мира", а вещание телеканала в Молдавии запрещено.

Молдавия СНГ
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