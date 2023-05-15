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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Молдавии социалисты начали кампанию за сохранение членства страны в СНГ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осудила заявление председателя парламента Игоря Гросу и других лидеров правящей партии PAS о начале выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Социалисты объявили о намерении начать кампанию за сохранение членства страны в СНГ.

"У нынешних руководителей Молдавии, пришедших к власти в 2020-2021 годах, нет мандата на разрушение исторических связей нашей республики, наработанных в течение столетий, в том числе в течение 30 лет независимости. Они обещали народу честную и неподкупную власть, борьбу с преступностью и коррупцией, повышение зарплат и пенсий, развитие демократии и свободы слова, защиту прав человека. У них нет мандата на геополитические эксперименты, раскалывающие общество", - говорится в заявлении ПСРМ.

"Молдавия не выживет без сохранения полноправного членства в СНГ, без укрепления политических, экономических, социальных и духовных связей со странами евразийского пространства, - заявили социалисты. - Принимать решение об изменении конституционных принципов суверенитета и нейтралитета страны, выходе из СНГ или любом ином изменении геополитического статус-кво республики Молдова можно только на основе всенародного референдума".

"Политические авантюристы, ставящие свои прихоти выше конституции, закона и исторического опыта нашей страны, должны быть отстранены от власти посредством досрочных выборов", - говорится в заявлении.

Гросу объявил 15 мая о решении инициировать процедуру выхода Молдавии из соглашения о межпарламентской ассамблее СНГ. В феврале Кишинев отозвал своего постоянного представителя в МПА СНГ, а министр иностранных дел Нику Попеску сообщил о начале выхода страны из соглашений в рамках Содружества. Нынешнее руководство Молдавии держит курс на сближение с Евросоюзом. Статус кандидата в члены ЕС Молдавия и Украина получили в июне 2022 года.

Молдавия СНГ ПСРМ Игорь Гросу Евросоюз
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