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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе, заявил журналистам перед встречей контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я пригласил его посетить встречу, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - сказал он.

Накануне во время визита в Киев Столтенберг высказал мнение, что со временем Украина станет членом НАТО.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО Вильнюс Украина Рамштайн
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