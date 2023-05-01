В Госдепе заявили, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься коллективно

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о том, когда Украина может стать членом НАТО, должны решать не только США, а коллективно все члены этого альянса, заявил в понедельник представитель Госдепа Ведант Патель.

"Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать альянс", - сказал он на брифинге. Так Патель ответил на просьбу прокомментировать данные французских СМИ о том, что США - среди стран, которые во время подготовки саммита альянса в Вильнюсе резче всех выступают против быстрого приглашения Киева в НАТО.

При этом Патель заверил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает политику открытых дверей НАТО.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что для этой цели альянс "поддерживает и помогает им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции реформами, практической и политической поддержкой". Точных сроков, когда может состояться такое расширение альянса, в НАТО не называют.

В феврале 2023 года Столтенберг в очередной раз сказал, что Украина станет членом НАТО, но не в ближайшем будущем.