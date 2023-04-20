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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Столтенберг в Киеве пообещал, что со временем Украина станет членом НАТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Украина в будущем станет членом НАТО, и члены альянса помогут ей добиться этой цели, заявил в четверг прибывший с визитом в Киев генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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"Полноправное место Украины - в евроатлантической семье. Полноправное место Украины - в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Киеве. Ее транслировали на сайте НАТО.

Столтенберг, как сообщалось, прибыл в Киев утром в четверг, визит не был объявлен заранее. Это первая поездка главы НАТО в украинскую столицу с начала российской спецоперации на Украине.

НАТО Йенс Столтенберг Украина
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