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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Японские истребители сопроводили бомбардировщики КНР над Тихим океаном

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Японские истребители в пятницу поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полет над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном, сообщили Силы самообороны Японии.

Пара китайских бомбардировщиков совершила пролет к югу от японского острова Окинава из Восточно-Китайского моря в юго-восточном направлении в Тихий океан и обратно.

По данным 7-го оперативного флота США, вблизи Тайваня в настоящее время на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.

Тихий океан Китай Япония
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