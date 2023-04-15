Макрон утвердил вызвавшую протесты во Франции пенсионную реформу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей в последние месяцы волну акций протеста в стране, сообщает в субботу газета "Монд".

Закон опубликован в "Официальном журнале" и, таким образом, считается утвержденным. Он предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

В пятницу основные положения реформы получили одобрение Конституционного совета.

Оппозиция и профсоюзы, со своей стороны, предупредили, что продолжат добиваться отмены реформы.