Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Макрон утвердил вызвавшую протесты во Франции пенсионную реформу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей в последние месяцы волну акций протеста в стране, сообщает в субботу газета "Монд".

Закон опубликован в "Официальном журнале" и, таким образом, считается утвержденным. Он предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

В пятницу основные положения реформы получили одобрение Конституционного совета.

Оппозиция и профсоюзы, со своей стороны, предупредили, что продолжат добиваться отмены реформы.

Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Звук взрыва раздался во время выступления премьера Японии

Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега будет экстрадирована в Россию

Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу

Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний

Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в раскрытии документов Пентагона

Brent торгуется у $85,95 за баррель

Президент Литвы наложил вето на закон, ограничивающий россиян в получении литовских виз и ВНЖ

Президент Литвы наложил вето на закон, ограничивающий россиян в получении литовских виз и ВНЖ

Член совета управляющих ФРС рекомендовал продолжать повышение ставки

Европейская межпланетная станция выведена на орбиту и начала полет к Юпитеру

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });