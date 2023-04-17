Макрон пообещал улучшить условия труда одновременно с пенсионной реформой

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон обратился в понедельник к нации с видеообращением, в котором оправдывал введенную "необходимую", по его словам, пенсионную реформу, вызвавшую бурные протесты по всей стране работников разных секторов.

"Это реформа, с которой согласились? Явно нет", - признал глава государства, выразив при этом сожаление, что не удалось достичь национального консенсуса по повышению возраста выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет, и пообещав взять на себя вместе с правительством долю ответственности за это.

Он заверил сограждан, что услышал гнев в связи с ухудшением условий жизни, который выразили протестовавшие против реформы. "Никто, и особенно я, не может оставаться глухим к этому требованию социальной справедливости и обновлению нашей демократической жизни, в частности выражаемому нашей молодежью", - сказал Макрон.

Президент обрисовал три области - "три крупных стройки", в которых он намерен реализовать амбициозные планы улучшения жизни французов: занятость, правосудие и демократический порядок, прогресс "ради лучшей жизни".

Макрон пообещал начать "без ограничений и табу серию переговоров" по вопросам, связанным с работой - таким, как справедливое разделение благ, профессиональные обучение, переподготовка и трудоустройство пожилых людей. Эти консультации должны проходить с участием организаций работодателей и профсоюзов. Цель - создать в ближайшие недели, по выражению Макрона, "новый договор о жизни на работе".

Французский лидер намерен вплотную заняться "республиканским порядком". "Нет свободы без законов и без санкций против тех, кто нарушает права других", - напомнил он. Государство радикально укрепит органы правосудия и охраны порядка в провинции, значительно увеличив штаты судебных учреждений, создав 200 новых бригад жандармерии в сельской местности. В основе деятельности правительства на этом направлении будет борьба "со всеми формами правонарушений и мошенничества". Начиная с мая по этому поводу будут сделаны "решительные заявления" властей.

Среди президентских обещаний французскому народу - усиление "контроля над нелегальной иммиграцией", а также улучшение деятельности государственных институтов. Макрон заявил о намерении "бороться против устойчивого ощущения, что голосовать уже больше не означает что-то решать". Он рассчитывает усилить участие граждан в решении важных для общества вопросов.

Третья "стройка" Макрона - прогресс в улучшении повседневной жизни французов, особенно в образовании и медицине.

Президент пообещал гражданам, что к Дню взятия Бастилии 14 июля будет подведен первый итог этих планов.

Во время телевизионного выступления Макрона многочисленные акции протеста в форме "кастрюльных концертов" были устроены гражданами в разных городах страны - французы гремели металлической посудой, заглушая телевизоры. По данным СМИ, такие акции прошли в более чем 300 местах.

Не обошлось и без отдельных беспорядков. Так, протестующие поджигали мусорные баки в Париже и пытались устроить погромы в других городах.