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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - После телевизионного обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации в понедельник в ряде городов страны стихийно образовались колонны протестующих, сообщает газета Le Monde.

По данным столичной префектуры полиции, в Париже на улицы вышли около 2 тыс. манифестантов. Издание отмечает продолжение в разных местах города "кастрюльных концертов" - грохота железной посуды, которым до этого сопровождалось выступление Макрона в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

В Ренне, передает Le Monde, во время выступления президента перед мэрией собралось около 700 человек с кастрюлями и сковородками, путь протестующим преграждал внушительный полицейский заслон. Но с окончанием обращения Макрона собравшиеся не прекратили греметь.

В Лионе перед мэрией собрались до 600 человек, несколько сотен протестующих пришли к мэрии Марселя. В Нанте власти насчитали более 800 манифестантов.

Париж Франция
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