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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Пентагон начал попытки организовать встречу министров обороны США и Китая

Пентагон начал попытки организовать встречу министров обороны США и Китая
Фото: Forrest Anderson/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу, используя для этого совместное участие двух министров в "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, сообщает агентство Bloomberg.

Это отражает заинтересованность администрации президента Джо Байдена в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напоминает агентство.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считает агентство, также является одной из причин, почему "долгожданный телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином еще не состоялся".

Bloomberg также обращает внимание, что Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400.

В связи с этим "любая встреча была бы неловкой для обеих сторон", пишет агентство.

Китай США Пентагон
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