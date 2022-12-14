Испытания изолированной работы энергосистемы Литвы пройдут в апреле

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Литовский сетевой оператор Litgrid планирует в апреле 2023 года провести испытания энергосистемы страны в режиме изолированной работы, говорится в сообщении компании.

Эти работы были запланированы на сентябрь 2022 года, но из-за сложной ситуации на рынке и обеспечения максимальной пропускной способности подключения в регионе они были перенесены.

Сообщается, что 22 апреля 2023 года сеть Литвы будет работать автономно, при этом электроэнергия будет поставляться потребителям электростанциями страны, а также будут подключены соединения ЛЭП с Польшей и Швецией. Балансом и частотой электроснабжения будут управлять диспетчеры Litgrid.

По сообщению компании, к испытаниям могут быть привлечены также аккумуляторы электроэнергии мощностью 200 МВт, которые, как ожидается, будут установлены в конце этого года.

Испытания - один из элементов подготовки к синхронизации с сетями континентальной Европы, их цель - проверка возможности энергосистемы действовать в случае необходимости самостоятельно.

В июне 2018 года Европейская комиссия, страны Балтии и Польша подписали в Брюсселе "дорожную карту" синхронизации электросетей. Соглашение с ЕК о синхронизации ЛЭП означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Все страны Балтии до завершения синхронизации с европейскими сетями, запланированной на конец 2025 года, должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония сформируют один "энергетический остров".

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис говорил в начале ноября, что совместное испытание сетей стран Балтии предполагается весной следующего года, но, по его словам, договоренность с Латвией и Эстонией пока не достигнута.