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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Охрану Назарбаева решили исключить из функций Службы госохраны Казахстана

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Обеспечение безопасности экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предлагается исключить из функциональных обязанностей Службы государственной охраны, следует из проекта указа президента, размещенного на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Это стало возможным в результате отмены в феврале конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева и членов его семьи.

Закон содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи. С его отменой была сохранена неприкосновенность экс-президента, она гарантирована ему Конституцией. Ему по закону "О президенте Республики Казахстана" предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

В марте Минфин сократил финансирование канцелярии Назарбаева.

В сентябре 2022 года столице Казахстана вернули название Астана, с марта 2019 года город назывался Нур-Султан.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 83 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.

Казахстан Минфин Нурсултан Назарбаев
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