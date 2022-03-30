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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в хищении госсредств

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Шымкента проводит досудебное расследование в отношении бывшей жены племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба ведомства.

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Гульмира Сатыбалды проходит по делу о хищении 747 млн тенге бюджетных средств в 2021 году сотрудниками госучреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана". По версии следствия, этими деньгами были оплачены в реальности не проведенные строительно-монтажные работы.

Детали дела не разглашаются в интересах следствия.

17 марта стало известно, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в Нур-Султане.

13 марта Кайрат Сатыбалдыулы был задержан по делу о хищениях в "Казахтелекоме". Он был арестован на два месяца.

Сатыбалдыулы - племянник первого президента Казахстана, он входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

Казахстан Шымкент Кайрат Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды Нурсултан Назарбаев
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