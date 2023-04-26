Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

SpaceX готовится запустить на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon Heavy 27 апреля по московскому времени выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщила в среду компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 тонн и размером с автобус планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в часовое временное окно, которое открывается в среду в 19:29 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:29 по московскому времени).

В миреSpaceX вновь перенесла запуск новой партии интернет-спутников StarlinkЧитать подробнее

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.

Второй спутник ViaSat-3, который в последующем планирует запустить компания, будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник - Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростной широкополосной связью частных пользователей, коммерческих компаний, а также правительственных и оборонных структур.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту мини-спутник связи MicroGEO компании Astranis и аппарат дистанционного зондирования Земли GS-1 компании Gravity Space.

SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Украина провела учения теробороны около белорусской границы

Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда

Что случилось этой ночью: среда, 26 апреля

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 9%

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });