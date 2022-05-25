Сыну экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико продлили арест

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сыну экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарду отказали в освобождении и продлили содержание под стражей. Об этом сообщает официальный канал Виктора Бабарико в среду.

"По итогам закрытого заседания по второй инстанции Михаил Лапко отказал в удовлетворении жалобы об освобождении Эдуарда Бабарико. По всей видимости, Эдуард проведёт под стражей (на тюремном режиме) не менее 2 лет без судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 мая Эдуарду было отказано в удовлетворении жалобы, после чего адвокаты подали жалобу в вышестоящую инстанцию.

"Сыну Виктора Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Дело Эдуарда и Виктора Бабарико

Эдуарда задержали вместе с отцом 18 июня 2020 года, с тех пор он находится в СИЗО. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Изначально Эдуард обвинялся по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси. Позже к этому добавилось обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков.

Виктор Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Белоруссии. Вскоре экс-банкира обвинили в руководстве организованной преступной группой. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях, в отличие от остальных фигурантов, не признал.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.