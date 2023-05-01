Иранское посольство вновь открылось в Эр-Рияде

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иран возобновил деятельность своего посольства в Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Тегеран представлен в Эр-Рияде на уровне временного поверенного, поскольку Иран пока не назначил посла в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что и в Тегеране ожидают возобновления работы посольства Саудовской Аравии в Иране до 9 мая.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном.

В марте этого года при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений.